De virada, Vitória vence primeiro teste de 2017 com gol de Cleiton Xavier

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória levou a melhor em seu primeiro teste de 2017. Em amistoso disputado na noite desta quarta-feira (18), no Barradão, o time comandado por Argel bateu o Atlântico-BA de virada pelo placar de 2 a 1. Quase 6 mil pessoas (5.622) estiveram presentes no estádio rubro-negro para acompanhar o primeiro jogo do ano, que já contou com várias caras novas. Entre elas, a de Cleiton Xavier, que entrou no fim do primeiro tempo, já com o Vitória atrás no placar -Fernando Miguel falhou e Junior marcou para o Atlântico, após escanteio aos 8min. Cleiton Xavier, que havia perdido um gol incrível, foi o responsável por empatar a partida com um chute no cantinho, já aos 31min do segundo tempo, após pisada de Salino. O próprio Salino foi também o responsável pela assistência do gol da virada, marcado por Euller, aos 34min. O Vitória iniciou a partida com Fernando; Norberto, Fred, Alan Costa e Geferson; Farias, Correia, Gabriel Xavier, Pisculichi e David; Kieza. Cleiton Xavier, Euller, Marcelo, Salino, Pineda, Ramon, Cárdenas, Vinicius, Brhyan e Jhemerson entraram ao longo da partida.