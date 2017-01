Avalanche após terremoto deixa mortos em hotel no centro da Itália

DIOGO BERCITO DE MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) Uma avalanche deixou diversos mortos em um hotel no centro da Itália, segundo relatos preliminares da agência de notícias Ansa. O estabelecimento Rigopiano, na cidade de Farindola, foi soterrado após uma série de terremotos. Havia quase 30 pessoas no local. Os primeiros funcionários de socorro chegaram por volta das 4h locais. O acesso era bastante limitado devido à neve acumulada e às árvores derrubadas no trajeto. O hotel foi totalmente destruído. A imprensa italiana relata que ao menos duas pessoas estavam no exterior no momento da avalanche e sobreviveram.