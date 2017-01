Sem goleiro titular no SP, Ceni estimula competição antes de estreia

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começa 2017 com uma dúvida no gol. Acostumado nos últimos anos a ter um goleiro como titular absoluto, o torcedor ainda não tem certeza de quem será o escolhido de Rogério Ceni para iniciar a partida desta noite, contra o River Plate-ARG, pela Florida Cup. A disputa está entre Sidão e Denis. Durante a preparação, a comissão técnica tentou estimular a competição saudável entre os jogadores. Nos jogos-treinos, por exemplo, cada um teve direito a atuar meio tempo. Segundo pessoas próximas ao treinador, o favorito para começar o jogo é Sidão, contratado nesta temporada após se destacar pelo Audax e pelo Botafogo no ano passado. Além de dar conta do recado debaixo das traves, o arqueiro também tem bom desempenho na saída de bola nos pés. No entanto, não seria uma surpresa Denis ter mais uma chance. O camisa 1 ainda conta com o respeito do técnico e não é visto como culpado pelos problemas do time em 2016, quando teve a responsabilidade de substituir justamente Rogério Ceni no gol tricolor. Até mesmo por isso, o treinador não descarta a possibilidade de fazer um revezamento entre os goleiros neste início de temporada até que um dos dois se firme na posição. Nas últimas décadas, o São Paulo sempre contou com um titular absoluto. Denis era o goleiro no ano passado. Rogério Ceni foi o dono da vaga de 1997 até 2015. Antes disso, Zetti foi o responsável pelo gol entre 1990 e 1996. Bem no início de sua trajetória no clube, porém, em 90, Zetti disputou posição com Gilmar Rinaldi. Além de Denis e Sidão, o treinador ainda tem em seu elenco Renan Ribeiro, que não está nos Estados Unidos por conta de uma contratura na região posterior da coxa esquerda.