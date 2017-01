Trump anunciará crescimento econômico e segurança como prioridades

Em seu primeiro pronunciamento à nação americana nesta sexta-feira (20), já como presidente empossado, Donald Trump deverá anunciar que o crescimento econômico e a segurança da população serão as prioridades de seu governo. Segundo a emissora de televisão CBS News, Trump vai explicar à população o que significará o lema "Faça a América Grande Novamente", usado durante toda a campanha eleitoral pelo então pré-candidato e depois candidato do Partido Republicano.

De acordo com a CBS News, Trump dirá que o crescimento econômico não será atingido apenas com mais empregos e sim com empregos com melhores salários, especialmente na indústria. No que se refere à segurança, o presidente eleito vai tomar medidas para que a população não tenha mais medo do terrorismo. Para isso, Donald Trump dirá à população que será preciso derrotar o Estado Islâmico.

O presidente eleito dos Estados Unidos transmitirá sua mensagem em poucas palavras. O pronunciamento terá entre 20 e 25 minutos, sem o tom populista que caracterizou seus discursos durante a campanha eleitoral. O discurso foi escrito por Stephen Miller, diretor de política da campanha eleitoral. Também contribuíram Kellyane Conway (conselheira de Trump), Reince Priebus (chefe do staff) e Steve Bannon (estrategista-chefe), todos integrantes do gabinete montado para governar o país.



O presidente eleito poderá também mencionar como vai eliminar o Obamacare, o programa do presidente Barack Obama idealizado para levar saúde a toda a população, e substituí-lo por outro, que consiga os mesmos objetivos sem onerar o consumidor. Ele deverá anunciar o aumento da exploração de energia e poderá antecipar as linhas principais da nova política de imigração que pretende implementar.