Antônia Fontenelle e Jonathan Costa se separam

(foto: Reprodução/YouTube)

Antônia Fontenelle e Jonathan Costa estão separados. A revelação foi feita por Antônia ao programa "De Cara", da FM O Dia, nesta quarta-feira, 18. "Nos separamos porque ele preferiu o trabalho dele e não me incluiu do jeito que deveria ser. Não sei se vamos voltar, porque não sei o dia de amanhã", contou ela. Eles se casaram há um ano.

Antônia explicou que queria que Jonathan parasse de organizar os bailes da Furacão 2000 por acreditar que ele podia fazer muito mais. Ela pensava em um número menor de shows, mas aumentar o cachê, enquanto ele preferia mais shows por um cachê menor.

"A gente começou a divergir por eu não concordar com uma série de coisas. Eu foquei no show e ele tomou muito gosto pela coisa, mas têm muitas coisas que eu não concordo como profissional. Por isso ele deixou de me contar o que acontecia e entregou o projeto na mão e outra pessoa", explicou ela.

Apesar de separados, o casal continua amigo. "Temos um filho em comum, ele tem a chave de casa, entra a hora que quer, está pagando as contas de casa comigo. É o meu amor, uma pessoa que tenho orgulho de dizer que é o pai do meu filho”, afirmou. Recentemente Fontenelle viajou para as Bahamas somente com a companhia do filho.