Vasco monitora Riascos, e colombiano segue otimista

BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco está próximo de anunciar Luís Fabiano, mas nem por isso esqueceu quem foi seu artilheiro durante boa parte do ano passado. Vivendo um tenso imbróglio judicial com o Cruzeiro, o atacante Riascos segue sendo monitorado pela diretoria cruzmaltina e uma reviravolta no caso poderá significar o retorno do colombiano a São Januário. A situação está longe de ser simples. Em dezembro do ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) despachou uma decisão favorável ao Cruzeiro na qual ficou estipulado que, para Riascos se desligar por completo do clube mineiro, terá que pagar uma quantia indenizatória de pouco mais de R$ 2,26 milhões. O jogador não quis entra em acordo. Os advogados que defendem o colombiano, porém, não baixaram a guarda e estão otimistas em inverter o quadro. Caso obtenham uma liminar em favor de seu cliente, ambas as partes dão como certo o retorno de Riascos ao Vasco. O julgamento final do caso acontecerá no fim de maio deste ano. Por ainda estar oficialmente vinculado ao Cruzeiro, o atacante, teoricamente, teria que se reapresentar na pré-temporada celeste, no entanto, não foi isso que aconteceu e ele segue na Colômbia aguardando o desfecho da situação. Fazendo trabalhos físicos com profissionais particulares, Riascos, vez por outra, deixa transparecer sua saudade do Vasco com postagens em suas redes sociais dos tempos em que defendeu a o clube de São Januário. Após um início difícil, onde chegou a ser cobrado pela torcida, o colombiano caiu nas graças dos vascaínos com gols importantes sobre o rival Flamengo e por ter sido artilheiro da equipe. No total, foram 49 jogos, 17 gols, além do título carioca de 2016.