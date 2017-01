Movimentação de veículos por Paranaguá cresce 24%

(foto: AEN)

A movimentação de carros pelo Porto de Paranaguá registrou 24% de crescimento em 2016. Ao longo do ano, entraram e saíram pelo porto paranaense um total de 109 mil veículos - 21 mil a mais do que o movimentado em 2015.



O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento nas exportações, com 30 mil unidades a mais embarcadas no ano passado, ultrapassando a marca de 80 mil veículos exportados.



O aumento é fruto do pacote de investimentos feitos pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), que resultou em um crescimento da confiança das fábricas na eficiência dos portos paranaenses.



“Os veículos produzidos aqui no Brasil estão muito competitivos no mercado externo e o Porto de Paranaguá está conseguindo atender estes usuários com eficiência e qualidade”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.



Em 2016, o Porto de Paranaguá inaugurou os novos dolfins, que são berços exclusivos para o embarque e desembarque de veículos. Com as estruturas, a movimentação deste tipo de carga fica mais eficiente, reduzindo o tempo de espera e o custo da operação. Foram investidos R$ 60 milhões nesta obra.





CRESCE MAIS

A movimentação total de veículos no Porto de Paranaguá deve crescer em 48% ao longo de 2017, de acordo com a estimativa de importação e exportação dos operadores portuários. A previsão é de que 163 mil veículos embarquem ou desembarquem no porto, o que representa um acréscimo de 52 mil unidades ao longo do ano.



O aumento pode ser ainda maior, já que o volume de carga é planejado com base na previsão de produção das montadoras brasileiras e mercado interno, com a possibilidade de que novos contratos de importação e exportação sejam firmados.



“O Porto de Paranaguá se adapta à demanda de cargas como estas, que envolvem vários elementos do setor produtivo estadual. Já ganhamos a confiança das indústrias de automóveis brasileiras com um serviço especializado e com avaria zero, que são exigências feitas pelo mercado consumidor externo”, explica o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino.



Hoje, Paranaguá é usado como rota de embarque da produção de veículos da Renault, Volkswagen, Nissan e BMW – esta última, com fábrica em Santa Catarina.



NOVO LAYOUT - O porto também está adaptando seu layout para a movimentação destas cargas com demanda crescente. Em um investimento de R$ 16,5 milhões, mais de 30 mil metros quadrados de antigos armazéns estão sendo demolidos para dar espaço a áreas que abrigarão cargas como ônibus e máquinas agrícolas, além de peças industriais e cargas gerais.