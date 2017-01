Governo abre chamada pública para fomento de nova tecnologia em obras

A Secretaria de Infraestrutura e Logística publicou nesta semana a chamada pública para acolher propostas de cooperação técnica em obras públicas de edificações e infraestrutura rodoviária do estado. A medida é voltada para empresas que desenvolvem a tecnologia BIM (Building Information Modeling), universidades e empresas de arquitetura, engenharia e construção.



A Modelagem de Informação da Construção (BIM) é um processo de alta tecnologia em que os projetos de obras deixam de ser apenas desenhados e passam a ser modelados em 3D. Na prática, ele funciona como um sistema integrado de informações entre os profissionais de projeto, execução, monitoramento, fiscalização e manutenção de obras.



No Paraná, a utilização da nova tecnologia faz parte do atual Plano de Metas do Governo. “A tecnologia BIM permite ter um controle mais eficiente do andamento das obras, minimizando erros e falhas de projeto, permitindo mais transparência e eficiência dos gastos públicos”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.



Diversos países pelo mundo como Finlândia, Dinamarca, Holanda, Singapura e Estados Unidos já utilizam o sistema BIM. De acordo com o diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Obras, Lidio Akio Sasaki, a chamada pública é uma oportunidade para que as instituições interessadas façam parte desse processo pioneiro e inovador nas obras públicas do Paraná.



“A chamada pública é uma importante etapa para a consolidação da tecnologia BIM no Paraná. Queremos intensificar o diálogo e a parceria com as empresas desenvolvedoras da tecnologia, universidades e também as prestadoras de serviços de arquitetura, engenharia e construção”, afirmou o secretário.



INSCRIÇÕES – para participar do processo de seleção dos termos de cooperação técnica, as instituições de Ensino Superior, as empresas que desenvolvem tecnologia BIM e as prestadoras dos serviços de arquitetura, engenharia e construção devem preencher o formulário eletrônico disponível no site www.bim.pr.gov.br. Todos os requisitos para participar estão descritos no edital Chamada Pública SEIL 001/2017, o prazo de inscrições vai até 30 de junho de 2017.