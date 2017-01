Prévia da inflação fica abaixo do esperado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) subiu 0,31% em janeiro, informou o IBGE nesta quinta-feira (19), acima da alta de 0,19% de dezembro, mas no menor patamar para janeiro desde 1994, ano em que foi criado o Plano Real. Em 12 meses até janeiro, o IPCA-15 acumulou alta de 5,94%, nível mais baixo desde março de 2014 (+5,90%). As expectativas eram de alta de 0,44% em janeiro e de 6,06% em 12 meses, de acordo com pesquisa da agência Reuters. O centro de projeções de economistas ouvidos pela agência internacional Bloomberg era de avanço de 0,38% no mês e 6,01% em 12 meses. Segundo o IBGE, três grupos tiveram quedas nos preços em janeiro sobre o período anterior: artigos de residência (-0,23%), vestuário (-0,18%) e habitação (-0,22%). As contas de energia elétrica, com queda dos preços de 2,25%, geraram o impacto negativo mais intenso (-0,08 ponto percentual) sobre o IPCA-15, com a volta, a partir de 1º de dezembro, da bandeira tarifária verde. Na outra ponta, o grupo alimentação e bebidas mostrou alta nos preços de 0,28% em janeiro, após queda de 0,18% no mês anterior. A pressão maior foi exercida pelos alimentos consumidos em casa, cujos preços subiram 0,21%, após queda de 0,45% em dezembro. A maior alta no mês foi puxada pelas despesas pessoais, de 0,76%, devido principalmente ao aumento de 2,61% dos preços do cigarro, segundo o IBGE. O principal impacto individual, entretanto, veio da gasolina, com alta de 2,43% do preço da litro após reajuste autorizado pela Petrobras nas refinarias.