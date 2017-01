Carpegiani desmente vice e diz que aceita Ronaldinho no Coritiba

Carpegiani: “O Ronaldo com as duas pernas amarradas continua um grande jogador” (foto: Franklin de Freitas)

O técnico do Coritiba, Carpegiani, afirmou nessa quarta-feira (dia 18) à noite que é favorável à contratação do craque Ronaldinho Gaúcho, 36 anos. Na terça-feira, o segundo vice-presidente do clube, Gilberto Griebeler, declarou que o treinador era contrário à vinda do jogador.

“É a primeira vez que tenha a oportunidade de declarar minha opinião sobre isso. Nosso diretor expressou minha opinião que não é verdade. Já liguei para ele e disse que ele não tem esse direito. Jamais expressaria essa opinião sobre o Ronaldo”, declarou Carpegiani, em entrevista logo após o jogo-treino com o 3 de Febrero, do Paraguai. “O Ronaldo com as duas pernas amarradas continua um grande jogador”, afirmou o técnico. “Gostaríamos de ter o Ronaldo aqui”, disse. “Um jogador que foi eleito o melhor do mundo duas ou três vezes, mesmo um tempo parado, não desaprende”, comentou.

Perguntado se a declaração de Griebeler provocou problemas, Carpegiani disse que não. “Somente com o Ronaldo, só pela amizade entre nossas famílias”, disse o técnico.