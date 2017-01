Avalanche após terremoto deixa mortos em hotel no centro da Itália

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Uma avalanche deixou diversos mortos em um hotel na região central da Itália, segundo informações preliminares divulgadas pela agência de notícias Ansa. Não há confirmação oficial. O estabelecimento Rigopiano, na cidade de Farindola, foi soterrado após uma série de terremotos. Havia 22 hóspedes e 7 funcionários. As primeiras equipes de socorro chegaram ao local por volta das 4h locais. O acesso era bastante limitado devido a cinco metros de neve acumulados e às árvores derrubadas. O governo italiano enviou helicópteros ao local assim que amanheceu. As forças de resgate montaram uma base em Penne, a dez quilômetros do hotel. Não há, por enquanto, sinais de que os hóspedes tenham sobrevivido à avalanche. O hotel, no sopé das montanhas do Gran Sasso, foi totalmente destruído. O estabelecimento de luxo, a 1.200 metros acima do nível do mar, tinha quatro andares e foi deslocado por dez metros. Imagens aéreas mostram que apenas o telhado e o último andar estão visíveis, acima da camada de neve que está sendo escavada pelas equipes de resgate. Os jornais italianos registraram que ao menos duas pessoas, que estavam no exterior do hotel no momento do desastre, sobreviveram. Um deles, Giampiero Parete, segundo o diário "La Repubblica", tinha deixado o hotel para buscar alguma coisa dentro de seu carro. FALHA GEOLÓGICA A Itália registrou uma série de tremores durante as últimas semanas. Um terremoto na quarta-feira (18) foi sentido na capital, Roma, onde o metrô, escolas e museus foram fechados. O Ministério da Defesa prometeu enviar unidades do Exército para o auxílio. Há cortes de eletricidade e na telefonia devido à neve. A avalanche desta semana reativou a preocupação quanto a tremores na região central da Itália. Um terremoto nessa mesma parte do país deixou quase 300 mortos em agosto passado. Àquela ocasião, as cidades de Amatrice e Pescara del Tronto, visitadas pela reportagem da Folha, foram destruídas. A cidade de Farindola, onde está o hotel Rigopiano, está próxima também de Áquila, onde tremores deixaram 308 mortos em 2009. A Itália é um dos países com maior atividade sísmica na Europa, devido a sua posição entre duas falhas geológicas. O tremor mais letal no país desde o início do século 20 ocorreu em 1908, com 95 mil mortos no sul.