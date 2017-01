Peças desaparecidas de coleção doada ao Museu Imperial são encontradas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em operação deflagrada nesta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia, a Polícia Federal localizou 21 itens desaparecidos da coleção doada pelo milionário Paulo Geyer e sua mulher, Marcia Cecília, ao Museu Imperial. De acordo com a PF, entre os itens encontrados havia três livros raros, pratarias, porcelanas e dois móveis. A polícia não revelou o valor das peças recuperadas, nem o nome das pessoas com quem estavam. Mas elas foram encontradas em escritórios e casas de parentes de Paulo e Maria Cecília. Além de notória por ser uma das principais coleções do país de temas brasileiros -os Geyer tinham obras de artistas como Johan Moritz Rugendas, Nicolas-Antoine Taunay e Thomas Ender-, o acervo da família ficou conhecido pelo envolvimento em uma história folhetinesca. O casal era dono do conglomerado petroquímico Unipar. Paulo morreu em 2004; a mulher, em 2014. A doação das mais de 4.000 obras, livros e objetos ao Museu Imperial, além da própria mansão do casal no Rio, foi acertada em 1999. Em 2008, com Paulo já morto, Maria Cecília resolveu contestar na justiça a doação, pedindo a retirada de 220 peças da lista -ao mesmo tempo, passou a impedir o acesso dos técnicos do museu à mansão. Os funcionários do Museu Imperial só puderam visitar de novo à coleção em 2014. Ao entrar na casa dos Geyer, porém, perceberam o desaparecimento de 124 peças cuja doação havia sido acertada. O curioso é que, de acordo com a PF, nenhuma das peças agora recuperadas faz parte da lista de 220 que Maria Cecília pretendia excluir da doação. NOVO MUSEU A ideia é que o Museu Imperial faça da mansão dos Geyer uma nova unidade. Ela deveria ter sido inaugurada ano passado, mas as obras estão atrasadas. A coleção da família foi tombada, há três anos, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O conjunto é formado por 1.120 pinturas e gravuras, 2.590 livros e 466 objetos. Entre estes, está uma lanterna de prata que enfeitava uma carruagem de Dom Pedro 2º.