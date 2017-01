(foto: Divulgação)

A cantora Loalwa Braz, 63 anos, do grupo de lambada Kaoma, foi encontrada morta carbonizada nesta quinta-feira, 19, dentro de um carro, modelo Honda Civic. O carro estava próximo da casa da vítima, em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Loalwa nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em uma família musical. Seu pai era chefe de orquestra popular e sua mãe pianista clássica. Em 1985, formou o grupo de lambada Kaoma, que ganhou notoriedade mundial com hits como "Chorando Se Foi", "Dançando Lambada" e "Lambamor", que tocaram em 116 países.

Ao todo, o Kaoma vendeu mais de 25 milhões de discos em todo o mundo e ganhou mais de 80 discos de ouro e platina. Atualmente, Loalwa vivia em Saquarema, onde comandava a pousada Azur.

De acordo com Corpo de Bombeiros da região, uma equipe foi acionada para conter um incêndio no sótão do hotel às 3h50. Às 6h, a mesma equipe atendeu outra chamada, desta vez para apagar o fogo em um carro e um corpo foi encontrado totalmente carbonizado no banco traseiro.