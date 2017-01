Netflix se aproxima de 100 milhões de assinantes, metade fora dos EUA

NELSON DE SÁ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou crescimento recorde de 7,05 milhões de assinantes no último trimestre de 2016, ao redor do mundo, e soma agora 93,8 milhões. Dos novos membros, 5,1 milhões estão situados fora dos Estados Unidos, origem do serviço pioneiro de vídeo on-line por assinatura, há dez anos. Um ano atrás, a Netflix implementou uma expansão para mais de 130 países. Impulsionado por novas séries como "Luke Cage" e "The Crown" e pelas novas temporadas de "Black Mirror" e "Narcos", esta dirigida pelo brasileiro José Padilha, o mercado externo responde agora por quase metade de sua base de assinantes (47%, ou 44,4 milhões). "Tivemos lançamentos poderosos no trimestre", disse o diretor de conteúdo, Ted Sarandos, em entrevista a investidores. "A nova temporada de 'Narcos' viajou muito bem ao redor do mundo. 'Gilmore Girls' teve ótimo desempenho na Europa." "3%" Segundo ele, a Netflix constatou crescimento em todos os mercados "conforme adiciona programas globais". Citou "o sucesso de produções em língua local na França, no México e no Brasil" e novos investimentos em países como Alemanha e asiáticos. Em relatório aos acionistas, a empresa acrescenta: "Nossa primeira série original brasileira, '3%', um thriller de ficção científica pós-apocalíptico, estreou como uma das produções originais da Netflix mais vistas no Brasil e desempenhou bem em toda a América Latina". "Além disso, contra a visão tradicional, milhões de assinantes dos EUA assistiram ao programa dublado ou legendado em inglês, tornando '3%' o primeiro programa de TV em língua portuguesa a viajar significativamente para além da América Latina e de Portugal." O Brasil, onde chegou há cinco anos, foi o primeiro mercado internacional da Netflix.