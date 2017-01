Tensão cresce e detentos se enfrentam em presídio de Alcaçuz, no RN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A situação que já era tensa, saiu de controle no presídio de Alcaçuz, região metropolitana de Natal. No final da manhã desta quinta-feira (19), as duas facções de presidiários estão se enfrentando sem que a Polícia Militar consiga impedir. Disparos de armas de fogo são ouvidos a todo instante. Os presos romperam as barricadas e estão se enfrentando. Integrantes do pavilhão 5 avançaram em direção aos outros presos. Ainda não há informações oficiais de mortos ou feridos. Pelo quinto dia seguido, o presídio continua com presos livres dentro da detenção, ocupando os telhados e ameaças mútuas por parte das duas facções que controlam o local: PCC (Primeiro Comando da Capital) e Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Entre sábado (14) e domingo (15), ao menos 26 presos foram mortos durante um motim na penitenciária. A maioria dos mortos é ligada à facção criminosa Sindicato do Crime do RN. O grupo disputa espaço dentro dos presídios do Estado com a facção PCC. Nessa quarta (18), o governo do Rio Grande do Norte transferiu da unidade 220 detentos ligados ao Sindicato do Crime, que domina a maioria dos penitenciárias do Estado. Cerca de cem detentos foram levados para o presídio estadual de Parnamirim e o restante para outra cadeia.