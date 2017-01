No Paraná, 30 mil processos serão revisados pela Justiça do estado

Trinta mil processos de presos no Paraná serão revisados pela Justiça estadual. O esforço de todas as varas foi determinado depois de uma reunião dos presidentes dos Tribunais de Justiça do país com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia. Segundo as inforamções do G1, o trabalho começou pelas unidades prisionais da Região Metropolitana de Curitiba.

Serão examinados 10 mil processos de presos provisórios. Esses processos são aqueles sem sentença condenatória, e 20 mil processos relacionados a detentos que cumprem pena estipulada pelo Judiciário;

O prazo para conclusão deste trabalho é 17 de fevereiro. O resultado deverá ser divulgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).