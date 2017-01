Crise em presídio de Natal afeta circulação de ônibus e coleta de lixo

DANILO SÁ NATAL, RN (FOLHAPRESS) - Após uma noite de tensão em Natal, em que 15 ônibus foram incendiados e houve disparos contra duas delegacias, sem deixar feridos, o clima ainda é tenso na capital potiguar. A rebelião no presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, dura seis dias e já deixou pelo menos 26 detentos mortos, segundo o governo. Na manhã desta quinta-feira (19), as facções no interior do presídio voltaram a se enfrentar. A polícia reagiu com tiros e bombas. Os ônibus saíram com atraso de duas horas, o que causou longa espera em paradas de toda a cidade. O Sintro-RN (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do RN) diz que a categoria esperou o dia amanhecer para sair com mais segurança. A Polícia Militar diz que está se reunindo com o setor de transporte para traçar estratégias de segurança e que colocou todo o seu efetivo nas ruas para conter novos ataques. "Nós estamos nas ruas confiando apenas na segurança de Deus e esperamos que nos terminais viaturas [policiais] possam dar segurança. Caso contrário, vamos fazer uma avaliação. Sem polícia não tem condições de colocar a vida dos motoristas e cobradores na mão dos marginais", disse o presidente do Sintro-RN, Júnior Rodoviário. A expectativa é que o Sindicato decida esta tarde se os serviços serão paralisados. Se houver novos ataques, "terão que recolher, não tem outra saída", informa o sindicalista. A coleta de lixo na cidade também foi prejudicada na quarta-feira (18). A Prefeitura de Natal decidiu suspender o serviço com medo de ataques aos veículos. A Guarda Municipal de Natal, que poderia atuar na escolta dos ônibus, como ocorreu em outras ocasiões, está em greve desde 23 de dezembro. A categoria pede o pagamento de salários atrasados e a compra de coletes para todos os servidores, entre outras reivindicações. Apesar do clima de insegurança, as escolas, universidades e o comércio em geral funcionam normalmente nesta quinta (18).