Invicto, Tite diz que não se importa com resultado em amistoso de quarta

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Invicto no comando da seleção brasileira, o técnico Tite disse nesta quinta-feira (19) que não se "importa com o resultado" no amistoso contra a Colômbia, na próxima quarta (25), no Engenhão. O jogo terá toda a renda destinada aos familiares da tragédia do voo da Chapecoense, em novembro. Setenta e uma pessoas morreram na queda do avião nos arredores de Medellín, na Colômbia. "Esse jogo tem muito mais que vencer ou perder", disse Tite ao chamar os 23 convocados para a partida. Todos atuam em clubes brasileiros. "Pensei isso nos últimos dias e até falei com o presidente [da CBF, Marco Polo del Nero]. Enquanto ser humano, para mim não importa o resultado. Torceria pelo empate", acrescentou. A lista teve como destaque a reedição da dupla Diego (Flamengo) e Robinho (Atlético-MG), que se destacou pelo Santos entre 2002 e 2004. Além deles, chamaram a atenção os nomes de Rodriguinho, do Corinthians, Camilo, do Botafogo, e Diego Souza, do Sport. Do Palmeiras, campeão brasileiro, foram convocados o zagueiro Vitor Hugo e o meia-atacante Dudu. Apesar de o jogo ter um caráter solidário, Tite deixou claro que vai avaliar os 23 convocados. Muitos terão a primeira oportunidade de trabalhar com o treinador na seleção. "Mas em nenhum momento vou retirar do atleta a capacidade de pensar que tem qualidade e pode estar na outra [convocação]. São situações paralelas. Uma é de sentimento, de preparação. Outra é de objetivos, que cada atleta tem", disse o técnico, que está seis jogos invicto no cargo. Desde que assumiu o comando da equipe, a seleção iniciou uma arrancada nas eliminatórias da Copa do Mundo. O time pulou da sexta posição para a liderança do torneio classificatório para o Mundial da Rússia. A CBF confirmou que o Itaquerão receberá a partida contra o Paraguai, no dia 28 de março, pelas eliminatórias. Veja abaixo os jogadores convocados por Tite: Goleiros Alex Muralha (Flamengo) Danilo Fernandes (Inter) Weverton (Atlético-PR) Laterais Fabio Santos (Atlético-MG) Fagner (Corinthians) Jorge (Flamengo) Marcos Rocha (Atlético-MG) Zagueiros Rodrigo Caio (São Paulo) Pedro Geromel (Grêmio) Luan (Vasco) Vitor Hugo (Palmeiras) Meio-campo Camilo (Botafogo) Diego (Flamengo) Henrique (Cruzeiro) Rodriguinho (Corinthians) Walace (Grêmio) Willian Arão (Flamengo) Gustavo Scarpa (Fluminense) Lucas Lima (Santos) Atacantes Dudu (Palmeiras) Diego Souza (Sport) Luan (Grêmio) Robinho (Atlético-MG)