Principais nomes do governo Trump

Nome, idade Cargo (Equivalente no Brasil, se houver) Perfil REX TILLERSON, 64 Secretário de Estado (Ministro das Relações Exteriores) CEO da petrolífera ExxonMobil, tem laços comerciais com a Rússia e será o primeiro chanceler sem experiência no setor público; contrariou Trump ao dizer que Moscou é “perigo” para o mundo JAMES MATTIS, 66 Secretário de Defesa (Ministro da Defesa) Apelidado de “cachorro louco”, o general linha-dura já apontou o “islã político” como maior ameaça aos EUA; contrariou Trump ao defender presença militar nos Bálcãs para deter a Rússia JEFF SESSIONS, 69 Secretário de Justiça (Ministro da Justiça e Procurador-Geral da República) Senador pelo Alabama, se opõe à recepção de imigrantes e é defende erguer muro na fronteira com o México; contrariou Trump ao rejeitar a prática do afogamento enquanto técnica de tortura MIKE POMPEO, 52 Diretor da CIA - Agência Central de Inteligência (Gabinete de Segurança Institucional) Expoente do movimento ultraconservador Tea Party, é deputado pelo Kansas e defende maior vigilância das comunicações no país; contrariou Trump ao criticar a Rússia e o uso de tortura DAN COATS, 73 Diretor de Inteligência Nacional Ex-senador por Indiana, tem experiência em comitês legislativos de inteligência e serviços armados; o cargo, criado após os atentados de 11 de setembro de 2001, deve perder relevância sob Trump STEVEN MNUCHIN, 53 Secretário do Tesouro (Ministro da Fazenda) Produtor de cinema em Hollywood, foi executivo do banco Goldman Sachs e ganhou bilhões com a crise de 2008; prometeu o maior corte de impostos desde a administração Ronald Reagan MICK MULVANEY, 49 Diretor da Agência de Gestão e Orçamento (Ministro do Planejamento) Deputado conservador pela Carolina do Sul, defende cortes orçamentários profundos e será responsável por cumprir as promessas de Trump de maiores investimentos em infraestrutura SCOTT PRUITT, 48 Chefe da Agência de Proteção Ambiental (Ministro do Meio Ambiente) Secretário de Justiça de Oklahoma, defende empresas petrolíferas e ataca as políticas de Obama para combater as mudanças climáticas; no passado, fez críticas à agência que irá chefiar TOM PRICE, 62 Secretário de Saúde e Serviços Humanos (Ministro da Saúde) Cirurgião ortopédico e deputado pela Geórgia, deve formular projeto para substituir a Lei de Saúde Acessível, conhecida como Obamacare, que dá subsídios para aquisição de planos de saúde BETSY DEVOS, 58 Secretária de Educação (Ministra da Educação) A advogada e filantropa bilionária defende escolas privadas e religiosas como alternativa para o sistema público; é criticada sindicatos de professores e tachada de “secretária das privatizações” ANDREW PUZDER, 66 Secretário do Trabalho (Ministro do Trabalho) Empresário do setor de lanchonetes fast-food, é crítico das proteções trabalhistas implementadas por Obama e se opõe ao aumento do salário mínimo RICK PERRY, 66 Secretário de Energia (Ministro de Minas e Energia e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação) Ex-governador do Texas, apoia o aumento da extração de petróleo e vai gerir o programa nuclear americano; no passado, sugeriu extinguir o departamento NIKKI HALEY, 44 Embaixadora na ONU Filha de imigrantes indianos, é governadora da Carolina do Sul desde 2011; com pouca experiência com política externa, chefiará as negociações diplomáticas no âmbito do órgão internacional JOHN F. KELLY, 66 Secretário de Segurança Interna (Tem algumas atribuições do ministro de Justiça) General da reserva, será responsável pelo controle de imigração; já declarou que entrada de drogas e imigrantes pelo México é uma ameaça existencial aos EUA ELAINE CHAO, 63 Secretária dos Transportes (Ministra dos Transportes) Nascida em Taiwan, é casada com o líder da maioria republicana no Senado e chefiou a pasta do Trabalho na gestão George W. Bush BEN CARSON, 65 Secretário da Habitação (Ministro das Cidades) Neurocirurgião aposentado, foi derrotado por Trump nas prévias republicanas e disse que priorizará políticas para cidades do interior RYAN ZINKE, 55 Secretário do Interior (Tem algumas atribuições dos ministros do Planejamento e de Minas e Energia) Deputado por Montana e ex-comandante da Marinha será responsável pela gestão de recursos naturais e terras federais, incluindo territórios indígenas WILBUR ROSS, 78 Secretário do Comércio (Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) Defensor do corte de impostos, o ex-banqueiro bilionário ajudou Trump quando cassinos dele faliram nos anos 1990 LINDA MCMAHON, 68 Secretária de Pequenas Empresas (Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa) Bilionária, é fundadora da WWE, multinacional que promove campeonatos de luta livre; tentou se eleger duas vezes para o Senado, mas fracassou DAVID SHULKIN, 57 Secretaria de Assuntos dos Veteranos Atual subsecretário de saúde da agência que passará a chefiar, será responsável por cumprir as promessas de Trump sobre maior atenção aos veteranos de guerra ROBERT LIGHTHIZER, 69 Representante do Comércio Especialista em direito internacional, já ocupou o cargo na administração Ronald Reagan; será responsável por rever acordos comerciais dos EUA em prol de maior protecionismo REINCE PRIEBUS, 44 Chefe de Gabinete* (Ministro da Casa Civil) Presidente do Partido Republicano, o representante do establishment conservador fará as articulações políticas na administração de Donald Trump, que não tem experiência em Washington STEVE BANNON, 63 Estrategista-chefe* Escolhido para ser estrategista-chefe do futuro governo, comanda um site ligado à "direita alternativa", o Breitbart News; é criticado por posições racistas e extremistas JARED KUSHNER, 36 Conselheiro da Presidência* Genro de Trump deverá dar conselhos ao presidente e coordenar processo de paz entre israelenses e palestinos; opositores consideram que sua nomeação fere lei antinepotismo MICHAEL FLYNN, 57 Conselheiro de Segurança Nacional* General reformado, compôs o gabinete de Obama entre 2012 e 2014, quando foi demitido por discordâncias sobre o combate ao terrorismo SEAN SPICER, 45 Secretário de Imprensa* (Secretaria de Comunicação Social) Ex-porta-voz do Partido Republicano, será a cara do governo para os meios de comunicação, com os quais Trump trava confronto aberto FALTA INDICAR: Secretário da Agricultura (Ministro da Agricultura) Chefe dos Conselho de Economia (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) *Não precisam de confirmação pelo Senado