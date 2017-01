Preso suspeito de estupro é achado morto em presídio do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um detento morreu na última segunda-feira (16) dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, também conhecido como presídio de Bangu, na zona oeste do Rio. A Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) do Rio confirmou a morte do preso Diego Maradona Silva Souza. Ele foi morto num local chamado "seguro", que é onde presos ameaçados de morte são mantidos. Diego havia dado entrada no sistema há 12 dias por suspeita de estupro. Esse tipo de preso tem de ser segregado dos demais pelo risco de justiçamento entre demais detentos que não toleram a prática. Segundo o jornal "Extra", Diego foi preso em flagrante em Teresópolis, região Serrana do Rio, suspeito de estuprar uma criança. De acordo com a Seap, Diego dividia cela com outros cinco homens. Ele estava na Cadeia Pública Pedro Melo da Silva, uma das 25 unidades de Bangu. O presídio abriga 29 mil presos e é onde está o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, preso na operação Calicute. O político está em uma unidade exclusiva para presos com nível superior. A Seap informou que os presos que estavam com Diego chamaram os agentes, dizendo que o homem estava passando mal. Ao chegarem à cela, constataram que o detento estava morto. "Uma sindicância foi instaurada para apurar o fato. O motivo da morte somente será esclarecido quando ficar pronto o laudo cadavérico do Instituto Médico Legal", informa nota divulgada pela Seap. GREVE A morte ocorreu um dia antes de os agentes penitenciários do Rio declararem greve em protesto por salários. A paralisação foi deflagrada à 0h de terça-feira (17). Agentes penitenciários impedem a entrada de visitantes no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta terça-feira (17). Nesta quarta-feira (18), a Justiça do Rio determinou o fim da paralisação em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A Justiça acatou pedido feito da Procuradoria Geral do Estado do Rio. O comando de greve divulgou que irá recorrer da decisão. Os agentes protestam pelo não recebimento do salário de dezembro e o 13º de 2016. O Governo do Rio divulgou que depositou na quarta-feira o salário de dezembro, mas os agentes decidiram manter a paralisação, prevista para durar até a próxima segunda-feira (23).