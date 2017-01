Obama agradece aos norte-americanos em carta de despedida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A um dia de deixar a Presidência dos EUA, Barack Obama divulgou sua carta de despedida aos norte-americano. Na mensagem, Obama agradece à população dos EUA "por tudo o que aprendi com vocês". "Vocês me fizeram um presidente melhor, e vocês me fizeram um homem melhor", escreveu.

O 44º presidente dos EUA lembrou momentos bons e difíceis que enfrentou em seus oito anos de mandato, como o consolo a famílias desesperadas após perderem seus entes em massacres com armas e os norte-americanos salvos porque conseguiram cobertura médica por meio de seu plano de saúde. "Eu vi vocês, o povo americano, em toda a sua decência, determinação, bom humor e bondade. E em seus atos cotidianos de cidadania, eu vi nosso futuro se desdobrar", afirmou.

Ao final, Obama escreve o que parece ser uma crítica indireta a Donald Trump, seu sucessor no cargo: "E quando o arco de progresso parecer lento, lembre-se: a América não é o projeto de apenas uma pessoa. A palavra mais poderosa em nossa democracia é a palavra 'Nós' 'Nós o povo.' Nós devemos superar."