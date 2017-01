Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Um homem de 47 anos, suspeito de ameaçar constantemente uma adolescente de 17 anos – com quem mantinha um relacionamento –, foi preso durante uma ação policial do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), na manhã desta quinta-feira (19), em sua residência, no bairro Cajuru.

