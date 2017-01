Treino tático do Atlético-MG mostra ataque com Fred e Lucas Pratto juntos

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das marcas da passagem de Roger Machado pelo Grêmio foi a formação do time em um centroavante fixo. Ao chegar para comandar o Atlético-MG, o treinador encontrou um elenco com muitos jogadores dessa característica. Com maior destaque para Fred e Lucas Pratto, um foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro e o outro terminou a temporada como titular da seleção argentina. Com tanta qualidade, Roger Machado não quer abrir mão de ninguém. Pelo menos foi isso que indicou o treino tático realizado na Cidade do Galo, nesta quinta-feira (19). Fred e Lucas Pratto estavam na equipe titular, que ainda tinha Robinho completando o ataque. O time que começou a atividade foi formado por Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido e Luan; Robinho, Lucas Pratto e Fred. Ao longo da atividade, Roger foi mudando a equipe. Primeiro foi Lucas Pratto quem deixou o time, dando lugar a Maicosuel. Depois o argentino retornou, justamente no lugar de Fred. Destaque para as presenças de Cazares, Oterno e Maicosuel na equipe reserva. Os meias que tiveram bons momentos na temporada passada devem iniciar 2017 como opções de Roger Machado. Essa equipe foi escalada com Uilson, Carlos César, Jesiel, Rodrigão e Danilo; Ralph, Carlos Eduardo e Cazares; Maicosuel, Otero e Rafael Moura. Patric, Leonan, Hyuri, Clayton e Carlos foram atletas que sequer começaram a atividade. Mas entraram na equipe reserva no decorrer do treino. O primeiro teste do Atlético comandado por Roger Machado está marcado para este sábado, às 17h, em jogo-treino contra o Guarani, de Divinópolis, na Cidade do Galo. Já o primeiro jogo do ano vai ser no dia 28, também às 17h, no Independência, contra o América, de Teófilo Otoni, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro.