Participante do 'BBB17', é ex-jornalista da Folha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rômulo Neves, um dos participantes da 17ª edição do Big Brother Brasil (Globo), já foi jornalista da Folha de S.Paulo. Em 2003, ele fez parte do Programa de Treinamento em Jornalismo Diário da Folha e depois colaborou com a redação em pautas relacionadas a economia e na Agência Folha, no ano seguinte.

A seguir, seguiu carreira como diplomata, tendo atuado nas embaixadas do Brasil na Venezuela, Suriname e Etiópia. Na carreira política, no fim de 2014 se tornou chefe de gabinete da gestão de Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) no governo do Distrito Federal. No começo de 2016, ele deixou o cargo e se filiou à Rede.

Nascido em Anápolis (GO), Neves é bacharel em ciências sociais e mestre em sociologia e atua como professor universitário em Brasília, onde mora. Em 2016, Neves voltou a publicar um texto no jornal, na seção Tendências e Debates, chamado A ilusão da disputa, sobre as manifestações contra e a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. No perfil do diplomata no Facebook, uma postagem feita pela família afirma que Neves não se inscreveu para o programa. Ele foi descoberto por um olheiro. O "BBB17", que terá a estreia de Tiago Leifert no comando, estreia nesta segunda-feira (23), após A Lei do Amor.