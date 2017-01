Corinthians fecha acordo com a Ponte Preta e terá Pottker para o Brasileiro

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Willian Pottker, 25, será reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. A aquisição de Pottker foi fechada com a Ponte Preta e será anunciada oficialmente pelos clubes na próxima semana. Como parte da negociação, o zagueiro Yago e o atacante Lucca foram emprestados à Ponte. Goleador do último Brasileirão, Pottker era objeto de desejo do Corinthians havia bastante tempo, mas a transferência esbarrou na posição firme da Ponte Preta em manter o jogador para o Campeonato Paulista. A direção corintiana topou investir algo em torno de R$ 7 milhões pela compra do jogador. Os detalhes referentes ao tempo de contrato e aos percentuais de direitos econômicos ainda serão anunciados pelo Corinthians e pela Ponte Preta, que preparam um anúncio conjunto da transação. Yago (em pré-temporada nos Estados Unidos) e Lucca permanecem no Estádio Moisés Lucarelli até dezembro de 2017, ambos com parte dos salários pagos pelo Corinthians. Os dois jogadores devem ter um custo mensal de aproximadamente R$ 200 mil aos cofres corintianos enquanto jogarão na Ponte. Alvo de interesse do Corinthians desde o Paulistão 2016, em que foi destaque pelo Linense, Pottker acabou por se transferir inicialmente para a Ponte Preta. Por lá, brilhou no Brasileiro, e mesmo sem ser titular absoluto terminou entre os goleadores da competição. Aprovado pelo treinador Fábio Carille, Willian Pottker, formado na base do Figueirense, é visto como um atacante capaz de atuar em todas as funções na parte ofensiva, seja pelos lados do campo ou no centro da área.