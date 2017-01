Quinta-feira tem neblina na Serra do Mar e muita chuva em Pontal

Trecho do km 41 da BR-277, na Serra do Mar, parcialmente encoberto pela neblina (foto: Reprodução/Ecovia)

O tempo no Litoral do Paraná segue com muita chuva em alguns pontos, na tarde desta quinta-feira (19). Na Serra do Mar, o céu está encoberto e há neblina no trecho da BR-277, km 41, conforme imagem da câmera de monitoramento da Ecovia.

A condição meteorológica em grande parte do Paraná segue semelhante aos dias anterior, ou seja, calor e os pequenos núcleos de chuva rápidas ocorrendo. Mas a região que compreende o leste, Serra do Mar e litoral tem uma quinta-feira um pouco diferente. As temperaturas estão um pouco mais baixas, não faz tanto calor e há um céu que tem predomínio de nuvens.

Há mais chuva nesses setores, inclusive chuvas com um volume expressivo, como em cidades do litoral. Um exemplo é a Ilha do Mel que já acumulou 90 mm e Pontal do Sul com incríveis 196 mm nas últimas 9 horas — das 6 às 15 horas.

Há relatos de alagamentos em ruas de Pontal do Paraná, Guaratuba e Matinhos.