Temer autoriza Forças Armadas para reforçar segurança nas ruas de Natal

DÉBORA ÁLVARES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer autorizou nesta quinta-feira (19) o envio das Forças Armadas para Natal para reforçar a segurança nas ruas da cidade, informou a assessoria de imprensa da Presidência da República. A decisão atende a um pedido feito no fim da manhã pelo governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), após a onda de ataques criminosos que tiveram início na quarta (18) em várias cidades do Rio Grande do Norte. Já há tropas da Força Nacional no local.

Antes de atender ao pedido, Temer conversou com o ministro Raul Jungmann (Defesa), que ficará responsável pela logística da atuação das Forças. Serão usados especialmente homens do Exército, mas não há previsão do contingente, nem de quando eles começam a atuar na cidade, o que deve ocorrer o mais breve possível. Esse é um segundo pedido do governador do Estado, segundo o Planalto. Na quarta, houve uma solicitação para que as Forças Armadas atuassem na segurança interna dos presídios.

A situação das ruas de Natal se agravou na noite de quarta, quando 15 ônibus foram incendiados e houve disparos contra duas delegacias da cidade. Além disso, a rebelião no presídio de Alcaçuz, na região metropolitana, já dura seis dias. Pelo menos 26 detentos foram mortos segundo o governo. Um outro preso foi morto em um motim na penitenciária estadual do Seridó, conhecida como o Pereirão, que fica na cidade de Caicó. Essa rebelião também seria motivada por conflito entre facções.

Na manhã desta quinta (19) houve um novo confronto entre facções no interior do presídio de Alcaçuz e reação com tiros e bombas da polícia.