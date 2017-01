MIS-PR promove Sessão Crianças com filmes nacionais

De 24 de janeiro a 16 de fevereiro, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove a Sessão Criança. Toda terça e quinta-feira, às 14h30, um filme infantil nacional será exibido no auditório do museu. A entrada é gratuita.

“A gente quer aproveitar esse período de férias para trazer as crianças para o museu. Além de ser uma atividade recreativa e uma opção de lazer gratuita, também é uma grande oportunidade para que os pequenos conheçam o espaço e se aproximem do museu”, comenta o diretor do MIS-PR, Beto Cavalheiro.

Os filmes que serão projetados fazem parte do acervo do museu e todos têm classificação indicativa livre. A Sessão Criança acontece no auditório do museu, que tem capacidade para 30 pessoas.

Confira a programação

Data Horário Filme 24/01 14h30 Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo 26/01 14h30 Didi, o Caçador de Tesouros 31/01 14h30 Xuxa em Sonho de Menina 02/02 14h30 Eliana em O Segredo dos Golfinhos 07/02 14h30 Mitorama 09/02 14h30 Tainá 2 14/02 14h30 O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili 16/02 14h30 Castelo Rá-Tim-Bum

Serviço

Data: De 24 a 16 de fevereiro (terças e quintas)

Horário: 14h30

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR

Informações: (41) 3232-9113

www.mis.pr.gov.br