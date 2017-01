Vinícius Tupan: ex-futsal do Paraná Clube (foto: Reprodução/Facebook)

O atacante Vinícius Tupan, 23 anos, chamou a atenção do técnico do São Paulo, Rogério Ceni. Ele marcou dois gols na derrota por 9 a 2 do Boca Raton, dos Estados Unidos, para o clube paulista, em jogo-treino no último domingo. “Meu treinador me falou que o Rogério Ceni estava perguntando de mim. Foi uma honra, a lenda de um dos maiores clubes do mundo querer saber de mim, fiquei muito feliz”, disse o jogador para o Blog do São Paulo.

Tupan nasceu em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. Com 10 meses de vida, mudou-se com a família para Curitiba. Viveu na capital paranaense até dezembro de 2015.

No Brasil, jogou no futsal do Paraná Clube, atuando junto com Kelvin, que hoje está no Porto, de Portugal. Tambám atuou no futebol de campo do Trieste, de Curitiba.

O Boca Ratón, da Flórida, disputa competições semi-profissionais e amadoras nos Estados Unidos. Em 2015, conquistou o título da American Soccer Premier League, que é amadora.

VINÍCIUS

Nome: Vinícius Arbo Tupan

Apelido: Americano

Nascido: 16/01/1994 (23 anos)

Posições: atacante e meia-atacante

Peso: 68 Kg

Altura: 1,77