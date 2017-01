SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense segue o protocolo de apresentações de jogadores que irão compor o plantel de 2017. Desde o inicio da semana o clube já apresentou quatro jogadores de forma oficial e, nesta quinta-feira (19), Fabrício Bruno e Artur Moraes vestiram a camisa da Chape pela primeira vez.

Na apresentação dos novos jogadores, Rui Costa, diretor executivo da Chapecoense, enfatizou a renovação de contrato para mais uma temporada do meia Neném, que é um dos remanescentes do grupo de 2016 e também um dos jogadores com mais jogos realizados pelo clube.

"Quero quebrar o protocolo, e pedir licença ao Bruno e ao Artur, para entregar a camisa da Chapecoense ao Neném, que renovou seu contrato por mais um ano. Ele é um patrimônio da Chapecoense e ficará por mais um ano conosco, em sua casa, na nossa casa". Neném se lembrou dos colegas que morreram no acidente aéreo de 29 de novembro de 2016, em Medellín, e da força que o zagueiro Neto, sobrevivente, está demonstrando a todos.

"É muito difícil entrar no vestiário e olhar para os lugares em que os outros jogadores ficavam. Momento de muita dor, mas quando a gente olha para o Neto, como ele está se portando, nós ficamos com mais esperança de fazer o nosso trabalho". O goleiro Artur Moraes, de 35 anos, demorou 29 horas para chegar a Chapecó, ele estava na Turquia e falou sobre o comprometimento dos atletas.

"Temos que pensar para frente e é jogando com comprometimento que traremos o sorriso novamente no rosto de todo mundo. Assim que comecei a falar com o Rui eu aderi ao projeto, queria fazer parte disso e queria entrar logo no avião e entrar em campo para treinar", comentou o experiente goleiro.

"Aqui teremos um vestiário forte, unido e comprometido. É o que eu vi desde o primeiro treino e é assim que iremos conquistar os objetivos da temporada", acrescentou. O zagueiro Fabricio Bruno, que foi emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada, falou da felicidade de estar na Chapecoense.

"Extremamente feliz em estar na Chapecoense. Eu escolhi estar na Chapecoense. Tenho certeza que todos que estão aqui vão se dedicar 24 horas por dia pra voltar a dar alegria para o torcedor. Temos um grupo bom, bastante qualificado e com certeza vamos dar muita alegria e é isso que o torcedor de Chapecó merece".