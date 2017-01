Relator da Lava Jato no STF morre em queda de avião em Paraty

O ministro Teori Zavascki morreu hoje na queda de um avião próximo a Paraty, litoral Sul do Rio de Janeiro. A morte de Zavascki foi confirmada pela família do ministro. Teori é o relator da operação Lava Jato no STF, e estava prestes a homologar a delação dos executivos da Odebrecht, que envolve dezenas de políticos. Ele tinha 68 anos.

A informação da morte foi confirmada pelo seu filho Francisco Zavascki. Francisco Zavascki disse, por telefone, que o pai estava indo a Paraty em viagem de férias. Ele afirmou que os três filhos do relator da Lava Jato no STF estão reunidos em Porto Alegre à espera de novidades. “Estamos desesperados aqui em busca de novidades. Não sabemos o que fazer. Está todo mundo reunido ainda torcendo por um milagre”, afirmou Francisco.

Ainda segundo o STF, o presidente Michel Temer e a ministra Cármen Lúcia já foram informados do acidente. Segundo a assessoria de imprensa do STF, Carmén Lúcia está retornando à sede do tribunal. Ainda não há informações sobre se ela irá ao Rio de Janeiro acompanhar os desdobramentos do acidente.

