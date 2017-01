Nome de relator da Lava Jato no STF está na lista de avião que caiu em Paraty

O Supremo Tribunal Federal confirmou que o nome do ministro Teori Zavascki estava na lista de passageiros de um avião que caiu no início da tarde de hoje, no litoral Sul do Rio de Janeiro, próximo a Paraty. A corte disse não ter a informação sobre se o ministro estava efetivamente na aeronave. Teori é o relator da operação Lava Jato no STF.

Segundo a assessoria de imprensa da FAB (Força Aérea Brasileira), o avião de modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM, saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, às 13h (horário de Brasília). De acordo com funcionários do aeroporto de Paraty, a aeronave caiu no mar por volta das 13h30, momento em que chovia na região.

Nem a FAB nem os bombeiros informaram sobre quantas pessoas estavam a bordo e sobre o estado de saúde das mesmas.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia