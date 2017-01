Inter anuncia contratação de Klaus, ex-Juventude, por empréstimo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Klaus é oficialmente reforço do Internacional para 2017. Nesta quinta-feira (19), o time gaúcho anunciou o empréstimo do zagueiro ex-Juventude. Pouco antes, Ernando cometeu ato falho e citou o nome do jogador em entrevista coletiva. "O Ortiz veio da base e está treinando muito bem. Chegou o Neris, o Klaus. Tem mais eu, Paulão e Eduardo", disse Ernando em meio a uma resposta sobre o time titular. A resposta chamou atenção dos repórteres. "Ernando, o Klaus está aqui em Viamão?", indagou um repórter. "Oi?", respondeu Ernando. "Você falou do Klaus...", completou. "Eu acompanho pela internet, vi que está praticamente fechada a contratação", replicou o jogador. Depois da entrevista coletiva, o Internacional divulgou nota oficial em seu site e confirmou o negócio. O acerto entre as partes foi alcançado no começo da semana. Klaus foi desligado do elenco do Juventude imediatamente e esperava os trâmites burocráticos para ser anunciado. O nome de Klaus foi uma indicação de Antônio Carlos Zago, que trabalhou no Juventude até o final de 2016. A temporada passada foi a melhor da carreira do zagueiro de 23 anos, revelado pelo time de Caxias do Sul. O Internacional terá o jogador por empréstimo até o final de novembro e uma opção de compra dos direitos econômicos. O Juventude receberá uma compensação financeira, cerca de R$ 400 mil, e mais um jogador do Inter emprestado.