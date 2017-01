Convocado pela quinta vez, Weverton espera nova estreia

Weverton em treino da seleção brasileira (foto: Lucas Figueiredo/ Mowa Press/ Divulgação)

O goleiro Weverton, 29 anos, foi convocado pelo técnico Tite para o amistoso de 25 de janeiro (quarta-feira) às 21h45, contra a Colômbia, no Engenhão. Essa foi a quinta convocação dele para a seleção brasileira. Em 2016, foi chamado para as Olimpíadas e três rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Nas Olimpíadas, Weverton foi titular em todos os jogos e acabou sendo o herói na conquista da medalha de ouro. Nessa competição, as seleções jogam com atletas sub-23 e mais três com qualquer idade. Weverton, Neymar e Renato Augusto foram os “acima de 23” escolhidos pelo técnico Rogério Micale.

Depois da Olimpíada, Weverton foi chamado por Tite para três rodadas das Eliminatórias, mas não entrou em campo. Ou seja, até hoje o goleiro ainda não estreou pela seleção principal. A expectativa é que ocorra agora, nesse amistoso.

Nessa convocação, Tite chamou apenas jogadores que atuam no Brasil. A partida é um amistoso que terá toda a renda evertida aos familiares das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense.



Weverton disputa posição com Alex Muralha (Flamengo) e Danilo Fernandes (Internacional). “É uma oportunidade para mostrar um bom trabalho e poder fazer minha estreia na equipe principal da Seleção. É um desejo meu”, afirmou o goleiro atleticano, para o site oficial do clube. “A felicidade é sempre maior de poder jogar com a Seleção no Brasil. O Rio de Janeiro me traz lembranças boas depois das Olimpíadas. Espero que as coisas possam correr bem, como foram das outras vezes”, disse.



O goleiro atleticano tomou a iniciativa de reduzir as férias em dez dias e voltar antes aos trabalhos. “O fato de ter voltado mais cedo me dá tranquilidade para jogar. Abri mão de dez dias das minhas férias e tive um tempo de trabalho maior. Eu me sinto muito bem treinado e preparado para encarar esse desafio, se for solicitado”, comentou.

Sobre o jogo da seleção, em homenagem à Chapecoense, Weverton explicou como é participar de uma situação especial como essa. “É um momento especial, em que lembraremos nossos companheiros de trabalho que se foram. Além disso, amparar as famílias que ficaram e vão precisar da nossa solidariedade”, disse.