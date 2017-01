Vídeo feito por presos mostra feridos dentro de presídio rebelado no RN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo feito por detentos do presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, mostra presos feridos após seis dias de rebelião na unidade. Na manhã desta quinta-feira (19), houve um novo confronto no local. Nas imagens, detentos aparecem deitados com ferimentos na perna e pescoço. Alguns gemem de dor e afirmam que foram atingidos por tiros de fuzil e pistola disparados por policiais. Desde o início da rebelião, membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do Sindicato do Crime caminham livremente pelo presídio. Em muitos momentos, policiais usaram bombas e tiros com bala de borracha, feitos a partir das guaritas, para impedir o encontro dos dois grupos. Em seis dias de rebelião, o Estado acumula 27 mortes, sendo 26 em Alcaçuz. No confronto desta quinta, o governador Robinson Faria (PSD) confirmou haver feridos, mas não deu detalhes do estado deles ou de possíveis mortes. PRONTOS PARA ENTRAR O governador afirmou na tarde desta quinta (19) que as forças policiais do Estado estão preparadas para entrar a qualquer momento no presídio de Alcaçuz. "A curto prazo agora é evitar uma nova briga, uma nova matança entre eles. Por isso nós vamos entrar daqui a pouquinho, a operação vai começar já já. Em um segundo momento vamos transferir os presos das facções para presídios separadamente", afirmou Faria em entrevista à GloboNews. Ele ainda falou em separar membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Sindicato do Crime, que hoje andam livremente dentro do presídio. "A ordem é retomar a ordem do presídio, fazer uma corrente humana de policiais, separando eles, para acabar com essa folga de ficarem perambulando, e amanhã se inicia a construção de um paredão, de placas de concreto, para separar até você ter toda a remoção, no Estado inteiro".