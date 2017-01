'Vamos esperar as delações', diz Temer sobre hipótese de afastar ministros

VENCESLAU BORLINA FILHO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer sinalizou nesta quinta-feira (19) que não deverá afastar imediatamente do governo possíveis ministros citados nas delações da Odebrecht, dentro da Operação Lava Jato. A expectativa é a de que o STF (Supremo Tribunal Federal) torne públicas as denúncias em fevereiro. Temer apontou diversas razões para não adotar o afastamento logo após a publicação dos depoimentos dos executivos da empresa, entre elas a necessidade de investigação e o acatamento da denúncia pela Justiça. Os ministros e o presidente têm foro privilegiado e são julgados pelo Supremo. "Depende do teor das delações em primeiro lugar. A delação também significa alguém falando de outrem. E quando alguém fala de outrem, você tem investigação. Vai depender das investigações que forem feitas, em primeiro lugar na área administrativa, depois na área judicial e depois a denúncia, recebida ou não pelo Poder Judiciário", disse o presidente. Temer se manifestou sobre o assunto após a pergunta de um jornalista. Ele encerrou afirmando que o processo das delações tem um "longo caminho a frente". "Vamos esperar, esperar as delações", afirmou o presidente. O ministro do STF Teori Zavascki é o responsável pela análise das delações. Michel Temer esteve em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) na manhã desta quinta para anunciar recursos de pré-custeio da safra agrícola 2017/18. Ele falou a uma plateia seleta, de empresários do agronegócio e produtores rurais, e aproveitou para citar as ações do seu governo. O peemedebista começou falando que o país já dá sinais de que está saindo da recessão, com as quedas da inflação e da taxa básica de juros (Selic) e com a retomada do crescimento. Falou da recuperação dos empregos aos 12 milhões de desempregados no país e que o governo tem suas bases nas responsabilidades fiscal e social. Temer falou da importância das reformas em andamento (previdenciária e trabalhista) para a economia e o setor produtivo e do apoio que diz ter recebido sobre a PEC que limitou os gastos públicos. Ele encerrou afirmando sobre a necessidade de financiamento ao agronegócio, e se colocou a disposição do setor.