Gorillaz lança clipe de música com Benjamin Clementine

(foto: Reprodução)

Eles sairam do silêncio. O Gorillaz, banda feita em desenho animado, divulgou o clipe da música “Hallelujah Money”, inédita do grupo que conta com a participação do cantor inglês Benjamin Clementine.

Com imagens da Ku Klux Klan, o clipe de "Hallelujah Money" é uma crítica ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já que em uma das cenas o cantor Benjamin aparece cantando na Trump Tower.

Confira: