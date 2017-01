Ex-governador da Geórgia será secretário de Agricultura de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (19) o nome de Sonny Perdue para secretário de Agricultura, escolhendo um ex-governador da Geórgia ao invés de candidatos do Meio-Oeste, que domina as exportações agrícolas dos EUA. Perdue, que estava no comitê de consultoria agrícola na campanha presidencial do republicano, ainda precisará ser confirmado no cargo pelo Senado, onde os republicanos são maioria. A pasta da Agricultura era a única que ainda não tinha ocupante indicado. Ele governou o Estado da Geórgia durante dois mandatos, de 2003 a 2011. Antes disso, foi senador estadual, representando uma faixa rural do Estado, a cerca de 160 km ao sul de Atlanta. "De crescer em uma fazenda a ser governador de um grande Estado agrícola, ele passou toda sua vida entendendo e resolvendo os desafios que nossos produtores enfrentam", disse Trump, em nota. Perdue, que possui doutorado em medicina veterinária e serviu na Força Aérea dos EUA, fundou um negócio de grãos e fertilizantes na Geórgia. "Eu vou defender as preocupações da agricultura americana e trabalhar incansavelmente para resolver as questões enfrentadas pelas nossas famílias de agricultores nesse novo mandato", afirmou o novo secretário.