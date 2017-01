Sidcley: 46 jogos pelo Atlético em 2016 (foto: Divulgação/Atlético-PR)

A Ponte Preta esperava anunciar o lateral-esquerdo Sidcley, 23 anos, ainda nesta semana. O jogador seria emprestado pelo Atlético Paranaense até o final de 2017. No entanto, ele recusou a proposta para ganhar três vezes maios no clube paulista, segundo informações do empresário do jogador, Nadim Andraus.

"A proposta era para ganhar o triplo do salário. Ele quis ficar por causa da Libertadores, por causa do clube e por minha influência, porque acho que será melhor para ele permanecer", disse Nadim Andraus, para a rádio Transamérica.

Sidcley tem contrato com o Atlético até junho de 2019. Em 2016, atuou em 46 jogos (39 como titular).

Além de Sidcley, as demais opções para a lateral-esquerda no Atlético são Nicolas e Renan Paulino.

O Internacional chegou a tentar a contratação de Sidcley, mas acabou acertando com Uendel, do Corinthians.

Já o centroavante André Lima, 31 anos, está fora dos planos do Atlético Paranaense para a temporada 2017. Ele continua treinando no clube, mas será negociado para outra equipe. Em 2016, o jogador marcou 14 gols em 49 jogos pelo time paranaense.