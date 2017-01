Políticos dizem que morte de Teori é 'tragédia' para o Brasil

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O universo político recebeu atônito a notícia da morte do ministro Teori Zavascki. Em nota, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG) disse estar "profundamente impactado com a tragédia que envolveu" o magistrado e outros passageiros do mesmo voo. "O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do país", escreveu Aécio. "Ele honrou a cadeira que ocupou na nossa mais alta Corte. Meus profundos sentimentos às famílias e às vítimas". Presidente nacional do DEM, o senador Agripino Maia (RN) divulgou nota na qual afirma que "a nação consternada lamenta a tragédia que vitimou" o magistrado. "A Suprema Corte perde uma referência que o Brasil vê como modelo de equilíbrio e saber jurídico. À família enlutada, meus mais sentidos votos de pesar", concluiu o senador.