Paranaense assume liderança do Ranking Nacional Juvenil

Paranaense Daniel Celestino assume liderança geral do ranking nacional juvenil (categoria A), e quebra jejum de dois anos desde que um paranaense assumiu pela última vez.

Com apenas 16 anos de idade, já possui onze anos de experiência na modalidade, sendo que em 2011 começou a competir nos torneios nacionais juvenis. O retorno de todo esforço e dedicação veio aos poucos, Celestino comenta que alcançar a liderança é sem dúvidas o maior título conquistado até agora, mas que o 5º lugar no Scottish Boys Under 16 no ano passado o marcou muito, afinal o torneio contava com os melhores jogadores da Europa e de outros países. Outro título marcante aconteceu em dezembro, quando foi campeão da quinta etapa do tour nacional juvenil realizado no Clube de Golfe de Campinas, evento válido para os rankings nacional e mundial.

A vitória garantiu ao jogador a participação oficial no ranking mundial, o que serve não só para fortalecer seu currículo técnico, como também aumenta as chances em convocações para representar o país em torneios internacionais, considerando que este é um dos principais parâmetros utilizados pela CBG (além do ranking da categoria A) na hora de convocar os atletas para os grandes torneios como o Sul Americano pré-juvenil e juvenil.

O projeto para 2017, segundo Celestino, é estar entre os primeiros do ranking e ter uma boa participação nos torneios nacionais e estaduais.

Paranaense Ana Beatriz é a grande campeã do Campeonato Juvenil de SP

Terminou nesta sexta-feira (13) no Damha Golf Club, o Campeonato Juvenil de Verão de São Paulo, que equivale também a primeira etapa do Tour Nacional de Golfe Nacional. O campeonato, que foi disputado em 54 buracos (18 por dia), valeu para os rankings mundial amador (WAGR), nacional e estadual.

A grande campeã do torneio foi a paranaense Ana Beatriz Cordeiro, que desde o primeiro dia da disputa vinha se despontando e nesta sexta-feira consolidou a vitória, onde foi a única jogadora feminina que jogou o par de campo. Ana finalizou torneio com 221 tacadas, quatro a frente da vice-campeã, Laura Caetano que terminou com 225. Na categoria B o resultado se repete com Lauren Grinberg na terceira colocação com 225.

Na categoria C, Maria Emília G. Pereira foi a campeã com 235 tacadas, a vice-campeã foi Ana Sung Marques com 257, seguida pela paranaense Annie Santos com 300.

Meilin Hoshino foi a campeã da categoria D com 266 tacadas, seguida pela paranaense Maria Julia Ribeiro com 293.

No masculino, faltou pouco para o paranaense Daniel Celestino conseguir a vitória, ele chegou a ficar a uma tacada do líder e campeão Thomas Choi. Celestino fez um bom jogo nesta última rodada e finalizou o dia com -2 o que garantiu a ele a vice-liderança do torneio com total de 216 tacadas, como também a liderança do ranking juvenil nacional na categoria A. O campeão Thomas Choi finalizou com 212 tacadas. O resultado se repetiu na categoria B com Lucas J. H. Park na terceira colocação com 218.

O paranaense Arthur Locoman foi campeão da categoria C com 221 tacadas, o vice-campeão foi Guilherme Nunes Grinberg com 228, seguido por Lucas B. Steinhoff com 231.

Na categoria D, Marcos Park ficou com o primeiro lugar com 232 tacadas, o segundo lugar ficou com Pedro Pelicioni com 251, seguido por Pedro Rocha com 268.

Pedro Tadao Sales Miyata foi o campeão da categoria E com 257 tacadas, seguido por Lucas Medeiros com 266 e Gabriel Holtz com 271.

Os golfistas juvenis voltam a se encontrar pelo Tour Nacional de Golfe Juvenil no mês de março na etapa do Rio Grande do Sul.

Royal Golf sediará em fevereiro o primeiro torneio do ano válido para o ranking da FPCG

No mês de fevereiro acontece o 13º OPEN ROYAL GOLF, sendo este o primeiro torneio válido para o ranking da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe do ano de 2017. A competição será nos dias 11 e 12 e o treino no dia 10 no Royal Golf Residence, em Londrina.

As modalidades serão stroke play e stableford, em 36 buracos. A confraternização esta garantida com a programação social que o clube esta preparando. Tendo no caso, nos dois dias de torneio, café da manhã, bem como um jantar (1º dia) e coquetel de encerramento (2º dia), momento em que também serão entregues os prêmios aos vencedores.

Os interessados em participar deverão ficar atentos ao limite de vagas (81 jogadores) por ordem de inscrição e pagamento, como também o prazo de inscrição, que é o dia 8 de fevereiro até às 17h ou até preencher o número de vagas. As mesmas têm o custo de R$ 250,00 para o masculino; R$ 200,00 para o feminino e R$ 100,00 para os juvenis. Garanta a sua vaga! Preenchendo a ficha de inscrição, enviando ao clube para o email: Diogo@dsicomunicacao.com.br, junto com o comprovante de depósito.

Para maiores informações: (43) 3328-4030 DSI Comunicação | (43) 99156-3750 Diogo | (43) 99905-3644 Marcos Silva.