Janot diz que Teori teve atuação ética e discreta no Supremo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, divulgou nota no início da noite desta quinta-feira (19) em que lamenta a morte do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato na corte. Para Janot, Teori "honrou o papel de magistrado, ao atuar de forma ética, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda sua carreira". Ainda conforme o procurador-geral, como relator da Lava Jato, o ministro não hesitou em adotar medidas inéditas para a Suprema Corte, a pedido do Ministério Público Federal. "É inegável e inquestionável a grande contribuição que o ministro Teori Zavascki deu ao Estado Democrático de Direito Brasileiro a partir de sua atuação como magistrado", afirmou Janot.