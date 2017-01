Atônitos, políticos dizem que morte de Teori é 'tragédia' para o Brasil

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O universo político recebeu atônito a notícia da morte do ministro Teori Zavascki. Em nota, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG) disse estar "profundamente impactado com a tragédia que envolveu" o magistrado e outros passageiros do mesmo voo. "O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do país", escreveu Aécio. "Ele honrou a cadeira que ocupou na nossa mais alta Corte. Meus profundos sentimentos às famílias e às vítimas". O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou que o "Teori Zavascki era uma das pessoas mais lúcidas e coerentes do Judiciário. Um humanista, tolerante e atencioso com as pessoas e suas diferentes formas de pensar. Era o modelo de sobriedade do magistrado". Em nota, o governador disse que o ministro "dignificou o magistério e a magistratura no Brasil". "Em seu trabalho criterioso, que há de ter continuidade, milhões e milhões de brasileiros depositavam a esperança de um país melhor e mais justo." Presidente nacional do DEM, o senador Agripino Maia (RN) divulgou nota na qual afirma que "a nação consternada lamenta a tragédia que vitimou" o magistrado. "A Suprema Corte perde uma referência que o Brasil vê como modelo de equilíbrio e saber jurídico. À família enlutada, meus mais sentidos votos de pesar", concluiu o senador. O ministro da Casa Civil do presidente Michel Temer escreveu em suas redes sociais que "os brasileiros perdem um exemplar cidadão e um magistrado qualificadíssimo". Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dirigiu seus " pensamentos e orações aos familiares e aos milhares de brasileiros que compartilham o sentimento de grande tristeza". "O ministro engrandeceu o Supremo Tribunal Federal com uma postura firme, discreta e justa", afirmou Maia. O ex-presidente da República, José Sarney (PMDB), em nota, disse que "é com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do ministro Teori Savascki, por quem tinha grande admiração". Sarney relembrou a trajetória do magistrado. "Era um magistrado sério, correto e brilhante. Prestou um grande serviço à magistratura brasileira com sua experiência, e cultura jurídica. Recordo que o conheci ainda durante o meu governo, quando era juiz federal e foi nomeado para o Tribunal Federal do Rio Grande do Sul. De lá ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça onde teve passagem marcante". "Lamento enormemente sua morte e associo-me à dor de sua família nesse momento de pesar", encerrou o ex-presidente.