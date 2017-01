Botafogo acerta a contratação do atacante Joel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo acertou na tarde desta quinta-feira (19) a contratação do atacante camaronês Joel. Ele atuou pelo Santos na última temporada, mas tinha os seus direitos vinculados ao Cruzeiro. Nos próximos dias, ele se juntará ao elenco que faz a pré-temporada na cidade de Domingos Martins (ES). No ano passado, Joel, de 23 anos, disputou 35 partidas com a camisa da equipe paulista e anotou sete gols. Ele é o oitavo reforço para 2017. Os demais até agora são Gatito Fernández (goleiro), Jonas (lateral-direito), Gilson (lateral-esquerdo), João Paulo (meia), Montillo (meia), Guilherme (atacante) e Roger (atacante).