Sérgio Moro diz que sem Teori não haveria Lava Jato

(foto: Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Responsável pelos processos da Operação Lava Jato na Justiça Federal, O juiz Sérgio Moro divulgou nota na qual afirma que o ministro Teori Zavascki foi "um herói para o povo brasileiro" e um "exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país". No texto, Moro se diz "perplexo" com a notícia da morte do ministro, que faleceu em um acidente de avião nesta quinta-feira (19). "Sem ele", diz Moro, "não teria havido a Lava Jato". "Espero que seu legado de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido". Ao longo da operação, o ministro Teori Zavascki referendou a maioria das decisões de Moro, mas também foi o responsável por impor uma das principais derrotas do juiz no processo: a anulação das escutas feitas no telefone do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que flagraram conversas com a ex-presidente Dilma e outras autoridades do governo petista.