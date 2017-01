No primeiro evento da posse, Trump visita cemitério de veteranos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta quinta-feira (19) junto com o vice eleito, Mike Pence, do primeiro evento que compõe o rito da posse: a visita em homenagem aos veteranos de guerra no cemitério de Arlington, no Estado da Virgínia. A dupla colocou uma coroa de flores na Sepultura dos Desconhecidos, monumento dedicado aos membros das Forças Armadas mortos em serviço cujos restos mortais nunca foram identificados. Depois, Trump e Pence colocaram as respectivas mãos no peito enquanto uma música solene era tocada. A futura primeira-dama, Melania, e alguns dos filhos e netos de Trump também estavam presentes. Trump chegou à capital americana, Washington, na tarde desta quinta. Ele é esperado nos shows musicais que abrem as festividades da posse na noite desta quinta, no Memorial Lincoln.