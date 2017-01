Com morte de Teori, produtor de filme da Lava Jato quer 'repensar' o roteiro

GUILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tomislav Blazic, produtor do filme "Polícia Federal: A Lei é para Todos", inspirado na Lava Jato, diz que vai "repensar" o roteiro da continuação do longa após o anúncio da morte do ministro Teori Zavascki, relator da operação no Supremo Tribunal Federal. "Estamos na etapa da pesquisa para o segundo filme. E todo o roteiro agora será repensado por causa disso [a morte do ministro]", diz à reportagem. "O pessoal que está trabalhando no roteiro está chocado." O primeiro dos longas que Blazic pretende lançar deve chegar aos cinemas entre junho e julho de 2017 e irá contar os bastidores da investigação até o momento de sua 24ª fase (conhecida por ter sido aquela em que houve a condução coercitiva do ex-presidente Lula). Esse primeiro filme não contará com ministros do Supremo entre seus personagens. O segundo longa, que já está em fase de pré-produção a despeito de o primeiro ainda nem ter sido lançado, conterá cenas ambientadas no STF. O roteiro será escrito por Thomas Stavros e Gustavo Lipsztein, que também estão por trás da história da série "1 Contra Todos". Relator da Lava Jato, e prestes a homologar as delações premiadas dos 77 executivos da Odebrecht, Teori morreu na tarde desta quinta (19) em um acidente de avião na costa de Paraty (RJ). Blazic afirma que ficou 'chocado' com a morte. "É uma surpresa. Tudo ainda é uma incógnita", diz. "Agora tudo precisa ser desvendado: há bilhões de propina envolvidos. Não posso afirmar nada, mas já tem muita gente com teoria da conspiração por aí." Em "Polícia Federal", o juiz Sergio Moro será interpretado por Rodrigo Lombardi e o diretor-geral da PF, Leandro Daiello, por Werner Schünemann. Antonio Calloni viverá o delegado Igor de Paula, coordenador da Lava Jato, e Flávia Alessandra, a delegada Érika Marena. O intérprete de Deltan Dallagnol, que ainda estava indefinido, foi fechado na noite de quarta (19): Rainer Cadete.