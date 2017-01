Governador Beto Richa lamenta morte de ministro

O governador do Paraná, Beto Richa, divulgou uma nota de pesar pela morte do ministro do STF, Teori Zavascki

"Uma perda inestimável. Todos ficamos chocados. O ministro Teori Zavascki vinha se destacando no Supremo Tribunal Federal pela profundidade e pela maturidade de seus votos e de seus pareceres. Atuava com serenidade e discernimento num momento em que o país tanto precisava. Fará muita falta às nossas instituições. Vamos nos espelhar no ministro Teori Zavaski, no seu exemplo, para superar os desafios que se apresentam. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos."