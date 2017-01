Em nome do Congresso, Renan diz que Teori se notabilizou pelo 'senso de Justiça'

DÉBORA ÁLVARES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros (PMDB-AL), divulgou nota em nome da instituição na qual disse ter recebido a notícia da morte do ministro Teori Zavascki com "pesar e perplexidade". "No cumprimento de seu trabalho, sempre se destacou pela seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário e de todas as instituições brasileiras". "Trata-se de um magistrado que ganhou respeitabilidade pelo senso de justiça, legalismo, equilíbrio e devoção às leis. O Brasil, a sociedade e o mundo jurídico perdem um de seus maiores expoentes". Renan é alvo de diversos inquéritos da Operação Lava Jato e, no fim do ano passado, protagonizou um forte embate com o STF. Também do PMDB, o líder do partido do Senado, Eunício Oliveira (CE), disse que "o Brasil foi surpreendido" pela notícia da morte de Zavascki nesta tarde. "Perdemos um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição, absolutamente coerente com suas convicções. Sua sobriedade fará falta à Nação e à Justiça do Brasil". Eunício é o favorito para assumir a presidência da Casa este ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também lamentou oficialmente a morte. "Sob grande impacto e consternação recebi a informação da morte do ministro Teori Zavascki. O ministro engrandeceu o Supremo Tribunal Federal com uma postura firme, discreta e justa. Neste momento, em nome da Câmara dos Deputados, dirijo meus pensamentos e orações aos familiares e aos milhares de brasileiros que compartilham o sentimento de grande tristeza." Líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC) elogiou o "trabalho de excelência" de Teori no STF e na Operação Lava Jato. "Que a sua atuação idônea e o seu trabalho sério contra a corrupção sirvam de exemplos para o país para que possamos ter um combate sério à corrupção". O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) descreveu Teori como "um grande homem público que ganhou o respeito de toda a sociedade brasileira pela maneira austera, competente e equilibrada com a qual pautou as suas decisões, mesmo nas situações mais delicadas desse país". O líder peemedebista na Câmara, Baleia Rossi (SP), afirmou que o país perdeu um homem "ponderado, correto e sereno".