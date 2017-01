SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jonathan Todd Schwartz, ex-empresário da cantora canadense Alanis Morissette, admitiu nesta quarta (18) ter roubado cerca de US$ 5 milhões da cantora e mentido ao afirmar que o dinheiro havia sido utilizado para cultivar maconha. Entre 2010 e 2014, ele retirou cerca de US$ 4,8 milhões da conta de Morissette sem o conhecimento dela. Schwartz também se declarou culpado de ter desviado mais de US$ 1,7 milhões de outra celebridade não identificada e de um atleta.